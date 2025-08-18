Limpieza: el trucazo casero para limpiar las alfombras que están muy sucias

Las alfombras suelen ser un depósito de basura, comida y restos de suciedad que se acumulan día a día. Lo cierto es que cada cierto periodo de tiempo es necesario realizar una limpieza profunda para que queden correctamente desinfectadas siempre.

Limpieza de alfombras En este caso para la limpieza se recomienda en primer lugar aspirar al menos una vez por semana y usar una vaporeta. En el caso de las manchas de vino, té o tinta que no tengan residuos aceitosos se puede limpiar con bicarbonato de sodio. Este producto puede absorber el color que causa la mancha.

limpiar alfombra.jpg La alfombra quedará perfecta con esta limpieza. Para eso hay que espolvorear la mancha con bicarbonato de sodio y hay que asegurarse de que quede bien cubierta. Luego mojar con agua fría evitando que esté tibia o caliente. Se puede usar una botella de spray para añadir el líquido. Se deja reposar la mezcla durante la noche y al otro día se aspira.

Otra alternativa es usar sal. Se llena una botella con agua fría. Luego en un recipiente se mezcla bicarbonato de sodio con sal y se espolvorea la alfombra con esa mezcla. Luego rociar con agua sin empapar por completo. Después frotar con un cepillo y quitar los restos con un trapo seco.