Limpieza: el trucazo casero para quitar la grasa de las rejillas de la cocina

Es posible dejarlas impecables con una limpieza sencilla. Solo se necesitan dos ingredientes: bicarbonato de sodio y vinagre.

La cocina es una de las partes del hogar que más se ensucia y se acumula grasa porque se cocinan los alimentos. Es por eso que siempre necesita una limpieza profunda, especialmente las rejillas. Existe un trucazo casero para dejarlas impecables.

Limpieza: paso a paso Para quitar la grasa de la rejilla de la cocina existe un truco muy sencillo y además es muy económico. Solamente se necesita tener a mano vinagre blanco y bicarbonato de sodio para este trabajo.

Limpiar Quitar la grasa de la cocina es crucial para evitar la contaminación cruzada Foto: SHUTTERSTOCK Las rejillas quedarán impecables con esta limpieza. Foto: SHUTTERSTOCK En primer lugar, se coloca bicarbonato de sodio en un recipiente y luego se añade el vinagre hasta que se forme una pasta espesa. Luego se coloca con una cuchara sobre la superficie a limpiar.

Una vez que se colocó la mezcla de limpieza hay que esperar 20 minutos aproximadamente y se frota con una esponja de acero. La grasa se ablandará y las rejillas quedarán como nuevas.

Se recomienda usar guantes antes de comenzar la limpieza para no dañar la piel de las manos con este trabajo. Esta misma mezcla sirve también para quitar la grasa que se acumula en el horno.