Jardinería: el fertilizante casero para tener una floración infinita

Es posible preparar un fertiliante para que las plantas siempre estén radiantes. Los que saben de jardinería tienen la fórmula infalible.

Los que se dedican a la jardinería saben que las plantas además de agua en ocasiones necesitan la ayuda de fertilizantes. Se puede preparar uno casero muy económico que las hará florecer por siempre. Solo se necesitan unos pocos ingredientes.

Jardinería: fertilizante casero Este fertilizante se debe aplicar una vez cada quince días en las plantas para que tengan una floración infinita. Se puede guardar en la heladera para conservarlos.

El mejor fertilizante casero. Foto: Fuente: Shutterstock El mejor fertilizante casero. Foto: Fuente: Shutterstock En este caso el fertilizante aportará nutrientes como nitrógeno, potasio y fósforo, justamente lo que las plantas necesitan para crecer vigorosas y saludables.

Para la preparación se necesita colocar en un recipiente de medio litro dos cucharadas de café usado -que estimula el crecimiento y floración- y dos cucharadas de ceniza de madera -que actúa como fungicida y ahuyenta insectos-. Estos dos ingredientes combinados son ideales para las plantas.

En el caso de la ceniza de madera aporta nutrientes a las plantas como calcio, fósforo, magnesio y potasio, ideales para su desarrollo. También sirve para mejorar la estructura del suelo aumentando así su capacidad para retener agua.