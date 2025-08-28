Limpieza: el trucazo casero para terminar con la grasa de los muebles de cocina

Los muebles de cocina a menudo son víctimas de la grasa y de la suciedad que hay en ese espacio donde se realiza la cocción de los alimentos. Lo cierto es que existen trucos de limpieza económicos para dejarlos impecables.

Para realizar este truco se necesita preparar una mezcla con bicarbonato de sodio , detergente y agua tibia. Luego se humedece un paño en esa solución y se pasa por la superficie de los muebles. Con un paño húmedo y limpio se retiran los muebles.

Con este truco económico los muebles quedarán impecables y menos propensos a acumular grasa y polvo. Otra opción para darles brillo es mezclar en partes iguales agua y vinagre blanco y colocar en un rociador. Rociar y limpiar con un paño suave. Además de desinfectar, este ingrediente ayuda a eliminar las manchas especialmente en la melamina o laminado.

Cómo limpiar los muebles de la cocina con este truco casero Hoy traemos un truco casero super eficaz para la limpieza. Foto: Freepik

Otra alternativa de limpieza es usar limón para las manchas de grasa. Para eso se frota el cítrico directamente en la zona afectada y se limpia con un paño húmedo hasta que se seque por completo. El resultado será sorprendente.

Por último, en el caso de que los muebles de cocina sean de madera se puede mezclar aceite de oliva con vinagre blanco en un recipiente y con un paño suave se aplica la mezcla frotando en la dirección de la veta de la madera. Este preparado además de nutrir el material le otorgará brillo.

En caso de que la suciedad esté muy incrustada se puede usar una máquina de vapor para disolver la grasa sin necesidad de recurrir a productos químicos.