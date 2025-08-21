Limpieza: el trucazo casero con cebolla para quitar las manchas de las ollas quemadas

Con una limpieza muy sencilla las ollas pueden volver a quedar relucientes. La cebolla es la clave, también el vinagre y la sal.

La limpieza de las ollas quemadas suele ser un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, existen varios trucos caseros para dejarlas impecables y relucientes. Uno de ellos se realiza con una cebolla, la verdura que todos tienen en su hogar.

Limpieza de ollas quemadas La cebolla no solo es un ingrediente de cocina sino que además tiene propiedades que la hacen útil para limpiar ollas quemadas, especialmente para las que se pegan en el fondo. Para eso se corta una cebolla grande en varios trozos y se coloca en el fondo. Añadir agua y llevar a ebullición a fuego medio. Dejar hervir unos minutos y el jugo ácido de la cebolla ablandará la parte quemada.

olla quemada Los mejores trucos. Foto: Fuente: Freepik Los trucos de limpieza infalibles. Foto: Fuente: Freepik Más trucos Otro método de limpieza es combinando bicarbonato de sodio y vinagre blanco. En este caso se coloca una capa de vinagre en el fondo cubriendo la parte quemada y se calienta hasta que esté a punto de hervir. Apagar el fuego y añadir tres cucharadas de bicarbonato de sodio, dejar actuar la mezcla quince minutos. Luego con una espátula raspar los restos quemados.

La sal también es muy poderosa para este tipo de limpieza si la quemadura es superficial. Se cubre el fondo de la olla con una gran capa de sal y se añade agua hasta que se forme una pasta. Dejar reposar unas horas y la sal podrá actuar como un abrasivo. Luego frotar con una esponja.

Por último, el limón es un ácido natural que es ideal para este trabajo. Se corta a la mitad y se frota por el lado cortado sobre las áreas que están quemadas. Si la mancha persiste se dejan las rodajas y se hierven con agua durante unos minutos. Eso permitirá disolver los residuos.