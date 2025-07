La película de Netflix que debes ver si te gustó "28 años después"

Las películas de zombies volvieron a posicionarse como lo más visto en la actualidad con producciones como 28 años después (28 Years Later), la tercera entrega de la saga que comenzó con 28 Days Later (2002) y continuó con 28 Weeks Later (2007). Ante este fenómeno, Netflix no se quedó atrás y ya tiene en su catálogo una nueva propuesta del mismo estilo.