El estremecedor documental de Netflix que conmueve al mundo

Attack on London: Hunting the 7/7 Bombers reconstruye los atentados que sacudieron al Reino Unido en 2005. Ese día, Londres fue escenario de cuatro explosiones coordinadas (tres en el metro y una en un colectivo) que dejaron un saldo de 56 muertos y más de 700 heridos. Los ataques, perpetrados por terroristas suicidas británicos vinculados a Al Qaeda, marcaron el peor atentado en la historia reciente del país y generaron un antes y un después en las políticas de seguridad europeas.

Con un tono sensible pero contundente, Attack on London se suma a las producciones documentales más impactantes del año, no solo por su valor histórico, sino también por el enfoque humano y emocional con el que aborda uno de los eventos más oscuros de este siglo.