La forma de aprender un idioma con inteligencia artificial que es divertida y súper fácil
Con la llegada de la IA, puedes mejorar tu manera de hablar y viajar sin preocuparte por descargar un traductor.
El celular y la inteligencia artificial se pueden convertir en un gran aliado para aprender un idioma. En un mundo competitivo y cambiante, este dispositivo pequeño funciona como una ventana que lleva a un camino de conocimiento que se adapta a las necesidades y gustos de cada usuario, brindando una experiencia única y divertida.
La app clave para aprender un idioma
Aprender un idioma es posible desde un celular y gracias a Google Traductor. Con la actualización de agosto, la aplicación busca perfeccionar las habilidades de conversación con los usuarios. Esto te permite mejorar la capacidad de escuchar y hablar con confianza sobre cualquier tema.
Si bien esta función está en fase de prueba, los usuarios pueden acceder a sesiones personalizadas. Lo llamativo es que la aplicación detecta el nivel del hablante y adapta sus sesiones según los objetivos que se le señalen. Además se guarda el proceso de aprendizaje, que sirve como motivación y señal de constancia.
Un clásico es Duolingo. Esta aplicación es accesible para todos y hace que miles pasen pocos minutos al día practicando idiomas, incluso aquellos que están en peligro de extinción. El éxito de Duolingo se debe a que sus ejercicios son simples y cortos, y que combinan escritura, traducción, comprensión y pronunciación.
Otra revolución de la IA es Gemini o Chat GPT. Estas funcionan como profesores virtuales que permiten conversaciones abiertas, dinámicas y fluidas, que se adaptan a tiempo real, necesidades y estilo de aprendizaje de los estudiantes. La personalización hace que mejore el nivel educativo de cada persona.