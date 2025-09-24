La computadora que está de oferta en Walmart y que todos están llevando

En la página web del supermercado hay una oferta que no te puedes perder si quieres cambiar tu PC. Aprovecha el descuento en Walmart.

La computadora que está de oferta en Walmart.

Walmart tiene un descuento exclusivo en su página web que todos deberían aprovechar. En este caso se trata de una PC de HP de 15,6 pulgadas con Intel Core i5, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Si buscas en la página web podrás conseguirlo por tan solo $599 mientras que su precio regular es de $1049.99.

Esto es lo que tienes que saber sobre esta computadora Una de las características más importantes de esta computadora es su Procesador Intel Core i5. “Su procesador de 13a generación está diseñado para juegos de alto rendimiento, ofreciendo una experiencia ultra eficiente para evitar el sobrecalentamiento”, aclararon desde Walmart.

COMPUTADORA WALMART Esta computadora está de oferta en Walmart y no te la puedes perder. Walmart.

También cuenta con un GPU perfecto para quienes buscan gráficos realistas y disfrutar de sus videojuegos favoritos con imágenes claras y nítidas. Además, el rendimiento multitarea de esta computadora es destacado y mejorado gracias a su RAM de 16 GB.

Incluso tiene un diseño elegante de color gris y una batería de larga duración que aporta hasta 10 horas de reproducción de video, para que puedas jugar todo el día sin preocuparte por la carga. Si estás buscando una computadora para reuniones laborales, esta es perfecta para ti ya que cuenta con una cámara HD.