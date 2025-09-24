El teléfono Samsung S22 Ultra que está en Walmart y tiene un increíble descuento

El teléfono Samsung S22 Ultra que en Walmart y tiene un increíbEn la página web del supermercado hay una oferta que no te vas a querer perder. Aprovecha antes de que se acabe.le descuento

Walmart ofrece el Samsung S22 Ultra a tan solo $299.98. mientras que su precio sin descuento es de $349.77. Este modelo cuenta con 128 GB y tiene un descuento porque es un equipo restaurado. Sin embargo, fue revisado por un equipo de especialistas en Walmart que han dejado este celular como nuevo.

Las características de este celular Este smartphone de Samsung cuenta con una pantalla AMOLED que es un tipo de cristal líquido que permite negros más profundos, colores más vibrantes y un menor consumo de energía en comparación con otras pantallas. Esto resulta en una experiencia más fluida para reproducir videos y videojuegos.

smasung s22 El celular de oferta es de color rosa. Walmart.

El Samsung S22 Ultra no tiene un procesador, sino que utiliza dos: Snapdragon 8 Gen y Exynos 2200. Uno de sus beneficios es que mejora la multitarea para que puedas usar varias aplicaciones al mismo tiempo. También se mejora la eficiencia y tiene una mayor capacidad de respuesta.

Una de las características es que este celular es a prueba de agua y se puede sumergir 1,5 metros durante 30 minutos. Está hecho con material resistente para que puedas llevarlo a donde quieras y no preocuparte por romperlo.