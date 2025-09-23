Walmart: la freidora de aire que está con casi el 50% de descuento

Esta freidora de aire cuenta con una caja de gran tamaño y placas antiadherentes que la convierten en la mejor opción. Aprovecha la oferta de Walmart.

Walmart tiene una sorpresa en su página web. Si estás pensando en comprar una freidora de aire, este es tu momento. El supermercado tiene en oferta la freidora de aire de la marca Ninja en tamaño mini y la puedes conseguir por tan solo $39 dólares mientras que su precio regular es de $69 dólares.

¿Por qué comprar esta freidora de aire? Las freidoras de aire han ganado popularidad porque preparan tu comida en menos tiempo. Su fase de precalentamiento es notablemente menor en comparación con un horno convencional. Además, la marca Ninja cuenta con un pequeño cronómetro para que elijas el tiempo de cocción.

freidora de aire La freidora de aire que está de oferta en Walmart. Archivo.

Su diseño ha dado mucho de qué hablar. Su forma hace que los olores de la comida no impregnen la casa y no ensucies con aceite áreas que después tienes que limpiar. Con la freidora de aire ni siquiera tienes que preocuparte por el aceite ya que cuenta con placas antiadherentes.

Además, las freidoras de aire consumen menos energía. Como sus tiempos de cocción son más cortos, el dispositivo reduce el tiempo total de uso. Si apagas la freidora de aire antes del tiempo, el calor permanecerá dentro de la freidora y seguirá cocinando tu preparación. Con este simple truco ahorrarás.