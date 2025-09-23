El extraño celular que está de oferta en Walmart y cuesta menos de $20 dólares

El supermercado sorprendió con un dispositivo que combina un modelo de celular viejo y actualizaciones y cámaras nuevas.

Walmart tiene en oferta el Kyusrd 2025 Mini Teléfono Móvil con Tapa. Este es un modelo que se vende en plataformas como AliExpress o Mercado Libre. Es de una marca poco conocida y se cree que está fabricado en China, lo que explicaría su valor de $16 dólares.

¿Cómo es y qué hace este celular? La principal característica de este celular es que tiene un tamaño extremadamente pequeño, que se puede comparar con el tamaño de una tarjeta de crédito o incluso un encendedor. Por ese motivo es que son ideales para llevar en bolsillos pequeños o como teléfonos secundarios.

celular walmart La extraña oferta de Walmart. Walmart.

También cuenta con un diseño de tapa flip, que los hace nostálgicos para algunos usuarios, y prácticos para otros porque protegen la pantalla y el teclado. Desde Walmart aseguraron que este celular está hecho de materiales de alta calidad, duraderos, confiables y se puede utilizar con tranquilidad sin temer por su fragilidad.

El celular de color violeta tiene funciones limitadas. Con el Kyaurd podrás enviar mensajes, hacer llamadas telefónicas y escuchar la radio sin conectar un auricular. Si bien cuenta con unas cámaras en la parte trasera, no estamos seguros de que funcionen ya que Walmart no dio ninguna especificación sobre ellas.