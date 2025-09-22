Cuánto vale el iPhone 16, Pro y Pro Max en Walmart y cómo conseguirlo más barato

En la página web del supermercado podrás encontrar una gran variedad de ofertas para tener lo mejor de la tecnología Apple a un precio más que cómodo.

Hasta hace unos días, el iPhone 16 y todos sus modelos eran la última novedad de Apple. Pero desde el lanzamiento del iPhone 17 y el iPhone Air, todo ha cambiado. El precio del iPhone 16, Pro y Pro Max ha disminuido considerablemente y te contamos un secreto para ahorrar aún más.

En la tienda oficial de Apple, el iPhone 16 tiene un valor de $699 dólares, el iPhone 16 Plus $799 dólares. Y en la página web de Walmart el iPhone 16 Pro se encuentra por $999 dólares y el iPhone 16 Pro Max a $1249 dólares. Esto se debe a que la marca de la manzana mordida dejó de producir oficialmente estos dos últimos modelos para concentrarse en los últimos.

iPhone-Apple Watch - Interna 2 Walmart te acerca las mejores ofertas para que compres un iPhone sin destruir tu bolsillo. Archivo.

¿Cómo ahorrar en tu compra de un iPhone? El secreto para encontrar estos equipos por un precio menor es revisar las ofertas de Walmart. En su sitio oficial tienes que buscar aquellos modelos que estén restaurados, es decir, modelos que fueron usados pero están revisados por un equipo de profesionales de Walmart que dejan el iPhone como nuevo.

Por ejemplo, el iPhone 16 restaurado tiene un valor de $545,95 dólares mientras que el iPhone Pro se encuentra a tan solo $828,49 dólares. Además, cada uno de estos modelos de Apple cuenta con devolución gratuita por si no eras lo que esperabas.