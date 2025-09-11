Jardinería y el aroma a calma: por qué cultivar una planta de lavanda en el hogar

Los que saben de jardinería aconsejan tener una planta de lavanda en el hogar. No solo se trata de un ejemplar hermoso y aromático sino que además tiene una gran variedad de beneficios para la salud y el bienestar de todos.

Los que entienden de jardín saben que la lavanda es una planta que tiene propiedades poderosas curativas y relajantes. Se usa mucho para combatir el estrés y la ansiedad. Su aroma tiene un gran efecto calmante sobre el sistema nervioso. También reduce el insomnio. Se pueden colocar hojas secas debajo de la almohada.

También la lavanda que se puede consumir en infusión o a través de aceites y se transforma en una planta que puede ser un analgésico. En ese sentido muchos la usan para aliviar dolores de cabeza y migrañas. Además, es antiséptica y cicatrizante.

Por otra parte, la planta de lavanda sirve para mejorar el estado de ánimo. Solo alcanza con oler el aroma a la lavanda para mejorar las emociones y crear una atmósfera de armonía en el hogar.

Cuidados

La lavanda es una planta que ama el sol. Necesita al menos seis horas de luz diaria directa al día. Se puede ubicar en el jardín, en una ventana soleada o en el balcón.

En cuanto al riego de la planta, se recomienda no excederse con el agua porque no le gusta el exceso de humedad en las raíces. Solamente hay que mojarla cuando la tierra esté totalmente seca.

Por último, hay que podar la planta después de la floración para estimular el crecimiento.