Jardinería: este es el motivo por el que las puntas de tus plantas están marrones

Los que entienden de jardinería señalan que hay que prestar atención a algunas cosas para ayudar a las plantas a recuperarse.

Muchas veces las hojas de las plantas se secan o las puntas se ponen marrones. Sin embargo, los que saben de jardinería dicen que es una señal de que hay que ajustar la rutina de cuidados. En simples pasos se puede lograr.

Jardinería Uno de los motivos de este problema es el riego inadecuado. Si la planta está recibiendo poca agua las puntas se secarán. Mientras que el exceso de líquido también causa que las puntas se pongan marrones y se asfixien las raíces.

Por otra parte, las plantas tropicales son sensibles a los ambientes secos. Si el aire es muy seco las hojas van perdiendo la humedad más rápido de lo que las raíces pueden reponerla.

Este abono casero será tu aliado para revivir las plantas secas Foto: Shutterstock Con estos consejo de jardinería pueden sanar. Foto: Shutterstock

Otra alternativa que puede causar este problema en las plantas es cuando hay un exceso de fertilizante. Esto puede quemar las raíces de la planta y así se impide su correcto desarrollo. El daño se manifiesta justamente en la punta de las hojas.