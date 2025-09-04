Jardinería: el motivo por el que se caen las hojas de las plantas y el truco para ayudarlas

A veces las personas no entienden el motivo por el que las plantas pierden hojas. Los entendidos de jardinería tienen algunos consejos para evitarlo.

Los consejos para que no se caigan las hojas. Fuente: Freepik.

En ocasiones las plantas que lucen sanas comienzan a perder hojas sin parar y eso genera preocupación. Sin embargo, los que se dedican a la jardinería saben que no hay que alarmarse, sino que hay que actuar de manera rápida.

Jardinería: plantas estresadas Entre las causas más comunes de caída de hojas de las plantas figura el estrés por riego. Ese es uno de los principales motivos. Al regar en exceso se pueden pudrir las raíces y se empiezan a caer las hojas.

Aunque no lo crean las plantas son especies de hábito. Esto significa que si la cambian de un rincón soleado a un sector con poca luz, o de un lugar cálido a otro con corrientes de aire frío, ese cambio brusco las puede estresar y provocar la caída de las hojas.

También hay que saber que las hojas son las fábricas de alimento de la planta. Al no tener suficiente luz solar para producir energía va descartando hojas que no son eficientes para sobrevivir.

Además, es importante revisar cada planta y el envés de las hojas y tallos porque pueden tener plagas ocultas como la cochinilla o la araña roja. Eso puede estar debilitando a la especie y haciendo que pierda las hojas.