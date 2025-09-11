Jardín: el truco efectivo para revivir plantas con hojas amarillas de manera sencilla y económica

Las hojas amarillas no siempre son el final: un truco casero puede devolverle vida al jardín, recuperar el color del follaje y estimular brotes nuevos.

Las hojas amarillas en las plantas suelen ser una señal de alerta. Puede deberse a falta de nutrientes, exceso de riego, cambios bruscos de temperatura o incluso estrés por trasplante. Aunque muchas veces se interpreta como un síntoma irreversible, hay un truco casero que puede revertir el daño sin necesidad de productos químicos en el jardín.

La mezcla de agua, vinagre blanco y azúcar funciona como un activador del entorno radicular. No alimenta directamente a la planta, pero mejora la disponibilidad de minerales en el sustrato y estimula la actividad microbiana beneficiosa. Esto permite que las raíces absorban mejor los nutrientes presentes en la tierra y que el follaje recupere su color y vitalidad.

hoja amarilla A veces las hojas se ponen amarillas. Foto: Fuente: Shutterstock Un truco casero que puede devolverle vida y color al jardín sin gastar de más. Fuente: Shutterstock

Plantas con hojas amarillas: cómo se prepara el remedio casero que las reactiva Colocá 200 ml de agua a temperatura ambiente en un recipiente

Sumá 2 tapitas de vinagre blanco

Agregá 2 cucharadas soperas de azúcar

Mezclá bien hasta que no queden cristales visibles

Aplicá la mezcla con un pulverizador de niebla fina, humedeciendo la zona de raíces y rociando suavemente las hojas. Evitá el exceso: no debe chorrear ni encharcar. Lo ideal es hacerlo día por medio, temprano a la mañana o al atardecer. En macetas, asegurate de que haya buen drenaje. En canteros, distribuí la bruma de forma pareja.