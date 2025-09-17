Jardín: cómo eliminar el pulgón verde de las hojas de tus plantas

En los días más cálidos, el jardín se llena de vida y también de amenazas silenciosas. El pulgón verde es una de las plagas más comunes y dañinas.

El pulgón verde es una de las plagas más comunes en el jardín. Foto: Shutterstock

Llegan los días más calurosos del año, cuando el jardín se convierte en el lugar ideal para trabajar, renovar y disfrutar. Pero al acercarnos a las plantas, muchas veces descubrimos pequeñas plagas silenciosas que han invadido las hojas sin que lo notemos a simple vista.

Entre las más comunes y dañinas en jardines y huertas aparece el pulgón verde. Estos diminutos insectos, de entre 1 y 5 milímetros, se alimentan de la savia de las plantas, debilitándolas progresivamente. Suelen agruparse en racimos en los brotes tiernos y en el envés de las hojas, donde pasan desapercibidos hasta que los daños se hacen visibles.

¿Cómo identificar al pulgón verde? Los pulgones verdes tienen cuerpo blando, forma ovalada y un color verde claro que los camufla fácilmente entre las hojas. Se detectan con mayor frecuencia en tallos jóvenes y brotes nuevos. Un signo indirecto de su presencia es la aparición de hormigas, que se sienten atraídas por la melaza que los pulgones segregan. También pueden observarse manchas pegajosas, hojas deformadas, crecimiento lento o marchitamiento prematuro.

shutterstock_1395581459 El pulgón verde ataca brotes tiernos y hojas jóvenes: cómo detectarlo a tiempo y proteger tus plantas. Foto: Shutterstock

El pulgón verde prolifera en ambientes cálidos y húmedos, especialmente cuando las plantas están debilitadas o mal ventiladas. El exceso de fertilizantes ricos en nitrógeno también puede favorecer su aparición, ya que estimula el crecimiento de brotes tiernos, su principal fuente de alimento.