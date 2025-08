El video íntimo de Wendy Guevara generó polémica y su respuesta descolocó a muchos

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara habló sin rodeos del tema. Dijo que no sentía vergüenza por el video en sí, pero lamentó que haya sido publicado en un espacio donde la siguen menores. “Me da pena por los niños, pero no por mí”, señaló mientras se maquillaba para el programa.

Wendy aclaró que el video fue grabado hace tiempo y que no tuvo ninguna intención de compartirlo. Insistió en que fue víctima de una invasión a su privacidad, y pidió respeto. También anticipó que no pensaba darle más vueltas al tema: “Que digan lo que quieran, no voy a gastar energía”.