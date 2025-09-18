El trucazo casero con cebolla, un arma casera para la limpieza de las prendas

Las prendas muchas veces tienen manchas de moho o amarillas que las van arruinando. Sin embargo, existen trucos caseros que permiten devolverles su blanco original y dejarlas listas para usar. Es cuestión de poner manos a la obra para la limpieza .

Adiós a las manchas amarillas con este truco de limpieza. Foto: Freepik

El truco más eficaz para limpiar las manchas de la ropa blanca Las prendas blancas son propensas a mancharse. Foto: Freepik

Aunque no lo crean la cebolla es uno de los ingredientes inesperados para esta limpieza , es un arma secreta para realizar este trabajo y obtener excelentes resultados.

La cebolla es una gran aliada para combatir el moho de las prendas. Los compuestos de azufre presentes en esa verdura le dan propiedades antimicóticas y antibacterianas naturales. Esto es clave para eliminar las esporas del moho.

Para este truco se coloca cebolla picada en un recipiente con agua. Se añade una buena cantidad de pasta dental y se espolvorea generosamente bicarbonato de sodio , que es un desodorizante y un gran blanqueador.

Luego se sumerge la prenda en la mezcla y se deja actuar al menos durante una hora. Enjuagar para terminar la limpieza y llevar a la lavadora para un ciclo habitual.

En cuanto a las manchas amarillas que causa el sudor, el paso del tiempo y el desodorante se puede usar limón, un blanqueador natural. Se cortan unas rodajas del cítrico y se colocan en un recipiente con agua caliente.

Después hay que remover la mezcla y sumergir la prenda durante media hora. Enjuagar con agua limpia.