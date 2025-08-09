El sorprendente documental británico de Netflix que muestra un engaño impactante y que fue real

Cuando una mujer asegura ser la madre biológica de un chef, todo se vuelve oscuro y muchos secretos afloran. La película que puedes ver en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo un documental británico que fue furor y que se posicionó en el top 10 en varios países del mundo. Esta historia involucra a una estrella de MasterChef, Graham Hornigold, y una mujer llamada Dionne, quien asegura ser su madre biológica. La película dura tan solo 88 minutos.

Su nombre es La madre de las estafas y lo que comienza como un tierno reencuentro entre madre e hijo, se convierte en una historia de manipulación, engaños y estafas. Todo inicia cuando un correo de Dionne llega al buzón electrónico de Graham para concretar una reunión.

¿De qué trata este documental? Embed - La Madre De Las Estafas ( Con Mum ) 2025 - Trailer Documental Graham nació en 1974 y su padre lo llevó al Reino Unido desde una base militar británica en Alemania. Por ese motivo, Graham nunca conoció a su madre. Y al enterarse de que la mujer sufre de un tumor cerebral y cáncer de médula ósea con un triste pronóstico de seis meses de vida, no duda en aceptarla.

Bajo el pretexto de aprovechar lo que queda de tiempo juntos, la mujer se muda a la casa de su hijo y le asegura que su fortuna quedará para él. Sin embargo, cuando el chef viaja para hacer el papeleo necesario, descubre que otra historia circula detrás del diagnóstico de su madre biológica.