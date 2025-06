El Juego del Calamar 3: lo que no te contaron antes del final en Netflix

El Juego del Calamar anuncia su final

Gi-hun no tiene escapatoria. Después de perder a su amigo Jung-bae y fallar en su intento de rebelión, no le queda más opción que volver. Esta vez no busca sobrevivir, sino romper el juego desde adentro. Pero los organizadores no están dispuestos a perder el control tan fácilmente.