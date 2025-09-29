El Chavo del 8: cuánto medía Doña Clotilde, la bruja del 71

Los personajes del programa creado por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8, se ganaron el corazón de los espectadores.

Angelines Fernández interpretó a "La Bruja del 71" en la serie "El Chavo del 8"

Los personajes de El Chavo del 8, el famoso programa cómico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños, se ganaron el corazón de los televidentes. El Chavo, Doña Florinda, El Profesor Jirafales, Quico, La Chilindrina, Don Ramón y Doña Clotilde, son algunos de los que siguen presentes en la memoria de más de una generación.

El show pone el foco en las vivencias de un grupo de personas que habitan una particular vecindad. Allí vive un niño que realiza travesuras y que, junto a sus amigos, ocasiona malentendidos y discusiones entre los vecinos. Está apuntado a un público adulto y la dirección y producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa.

Una de las que sobresalió fue Angelines Fernández, quien se puso en la piel de La bruja del 71. Ella ya había construido una carrera sólida en cine y televisión. Sin embargo, fue esta mujer quien la consagró como una figura muy querida en Latinoamérica.

Ella falleció el 25 de marzo de 1994 en México. Sus restos descansan en el Panteón Español de la Ciudad de México, próximos a los de Ramón Valdés (Don Ramón en El Chavo del 8). Todo indica que ella pidió que la enterraran cerca de él.