El Chavo del 8: Carlos Villagrán reveló que nunca renunció al programa

Durante mucho tiempo se habló sobre la salida de Carlos Villagrán de El Chavo del 8. Sin embargo, ahora, el actor que le dio vida a Quico en el show creado por Roberto Gómez Bolaños, salió a desmentir esto. "Dicen que yo me salí del programa. ¡Mentira!, yo no me salí del programa, ¡me sacaron del programa!", expresó.