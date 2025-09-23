Dua Lipa en Nueva York sorprendió al cantar junto a Lenny Kravitz en vivo

La última noche en el Madison Square Garden se convirtió en un sueño. Dua Lipa deslumbró junto a Lenny Kravitz.

Dua Lipa deslumbró y marcó historia al compartir escenario con Lenny Kravitz durante el cierre de su residencia en Nueva York. La cantante británica, ganadora del Grammy, brindó cuatro noches inolvidables en el Madison Square Garden como parte de su gira “Radical Optimism Tour”, y coronó la última fecha con una sorpresa que encendió cada rincón del mítico estadio.

Dua Lipa cumplió un sueño Dua Lipa presentó un repertorio que celebró la música. El momento más comentado llegó cuando Lenny Kravitz apareció en el escenario sin previo aviso. El músico neoyorquino, reconocido por su estilo inconfundible, tomó la guitarra para interpretar junto a la cantante su clásico “It Ain't Over 'Til It's Over”. La reacción del público fue inmediata: aplausos, gritos y una ovación que sacudió el lugar.

La química entre ambos artistas feu brutal. Dua Lipa y Kravitz compartieron miradas cómplices y una energía que contagió a cada asistente. El dueto no solo unió dos generaciones de música, también regaló un instante único que quedará grabado en la memoria de quienes presenciaron el show.

Este encuentro marcó un cierre perfecto para la residencia de la cantante en la Gran Manzana. Tras varias noches de éxitos y emoción, el “Radical Optimism Tour” reafirmó el poder de Dua Lipa para conquistar escenarios de cualquier tamaño. Su capacidad para sorprender y mantener a los fans en vilo demuestra que su carrera sigue en ascenso.