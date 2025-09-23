Cuatro aplicaciones gratuitas para que veas películas y series, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial encontró esta sencilla solución para que no tengas que gastar todo tu dinero en suscripciones.

La inteligencia artificial aseguró que no existe una única aplicación gratuita que ofrece todas las películas y series, ya que la mayoría del contenido está protegido por derechos de autor. Sin embargo, hay aplicaciones gratuitas y legales que te permiten ver cualquier contenido a cambio de anuncios publicitarios.

Estas fueron las mencionadas por la inteligencia artificial Pluto TV es una plataforma de streaming gratuita que funciona con publicidad. Los canales de TV en vivo ofrecen una parrilla de canales como en la televisión clásica. Hay canales temáticos que brindan contenidos temáticos de terror, de comedia, de documentales, de deportes o de series clásicas. También tiene una biblioteca con películas y series que puedes ver en cualquier momento.

pluto tv La inteligencia artificial indicó que Pluto TV tiene un amplio catálogo. Archivo.

Otra recomendación de la inteligencia artificial es Tubi TV. Esta app ofrece películas y series bajo demanda. Su modelo es similar al de Netflix o HBO Max, donde eliges el título que quieres ver y lo reproduces cuando quieras. Su carta de contenidos es amplia y variada, y funcionan a través de publicidad.

ViX es una plataforma de streaming que ofrece contenido en español y latinoamericano. Tiene un catálogo centrado en producciones de México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Funciona con publicidad y la cantidad de estaa depende del contenido que estés viendo. También cuenta con una versión premium que elimina anuncios y ofrece contenido exclusivo.