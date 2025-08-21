Cuántos miles de dólares debe Mauro Icardi de cuota alimentaria

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen peleados por sus hijas, Francesca e Isabella. Ahora, él fue incluido en el registro de deudores alimentarios.

Finalmente, después de varios pedidos, el juez Hagopian incluyó a Mauro Icardi en el registro de deudores por la cuota alimentaria que le debe a Wanda Nara por sus hijas, Francesca e Isabella. Además, cursó un embargo sobre su casa de Nordelta.

Y no quedó ahí, las abogadas del futbolista presentaron un escrito contra la empresaria. "El escrito de las abogadas son expresiones de deseo, porque acá hay una realidad que ella cobre alquileres de propiedades a él no lo exime del pago, y tiene que poner treinta lucas por mes y no lo está haciendo ¡Él se viene haciendo el boludo hace un año! ¡Y nadie lo toca ni con un chorro de soda!", contó Mauricio D'Alessandro en El Diario de Mariana.

Ante esto, Mariana Fabbiani señaló: "Yo también considero que él debería pagar la cuota alimentaria y después pelear por lo que él considera". Y D'Alessandro detalló: "Lo que pasa que él ya, a esta altura, debe como quinientos mil dólares y a todos los embargan por mucho menos. ¡Esa plata se fue! ¿O cómo creen que van y vienen todo el tiempo ahora los chicos? ¿Quién lo paga?".

Mauro Icardi y Wanda Nara Mauro Icardi hizo estallar a Wanda Nara La pelea entre Icardi y Nara parece no tener fin. Días atrás, él la hizo estallar al juzgar "dudoso estado cognitivo en el que se muestra la señora Wanda Nara en redes sociales, que penosamente ven sus hijas".