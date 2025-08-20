Cuál es la oferta laboral que hoy requiere habilidades con inteligencia artificial

Si quieres aplicar a uno de estos puestos de trabajo, deberías saber que cada vez se exige más el uso de la IA.

Esto es lo que debes saber sobre la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ha cambiado el mercado laboral como nunca. Muchos puestos requieren de conocimientos de herramientas como Chat GPT, Gemini o Copilot, lo que cambia el proceso de selección y capacitación de las empresas pero también de la formación de los postulantes.

Ellos son los que necesitan incoporar inteligencia artificial a su trabajo Un ejemplo son los profesionales de marketing y publicidad. La IA se presenta como una herramienta poderosa para analizar los datos de los clientes, crear contenido y optimizar campañas. En marketing es necesario segmentar audiencias con precisión, analizando grandes volúmenes de datos, un proceso que se acelera gracias a la inteligencia artificial.

El 27 de mayo es el día del marketing Foto: Shutterstock Las empresas de marketing tendrán que amigarse con la inteligencia artificial. Shutterstock Los profesionales de recursos humanos tienen que amigarse con la IA. La forma en la que se gestiona el talento, desde la contratación hasta el desarrollo de los empleados ha cambiado. Con esta herramienta digital se pueden acelerar los procesos de reclutamiento, análisis de desempeño y retención, y las experiencias del empleado.

Un experto en ciberseguridad también necesitará de la inteligencia artificial. Esta analiza el tráfico de red y el comportamiento de los usuarios para identificar anomalías que sugieran un ataque, pero a su vez es necesaria para analizar vulnerabilidades de seguridad.