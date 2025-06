¿Cuál es el plan de la China Suárez para mantener su relación con Mauro Icardi?

Finalmente, Mauro Icardi debe regresar a Estambul para continuar en el Galatasaray. El problema es que tanto Benjamín Vicuña, como Nicolás Cabré (padres de los hijos de la China Suárez ) no quieren que sus pequeños vivan en Turquía. Esto le genera un dolor de cabeza a la pareja .

En un primer momento, se decía que ella iba a viajar con dos de sus hijos. Sin embargo, desestimaron esto en Infama y brindaron nuevos detalles del plan de la ex Casi Ángeles para mantener su relación con el futbolista.

Mauro Icardi y la China Suárez.jpg Mauro Icardi y la China Suárez

“El tema son Vicuña y Cabré. Es separar hermanos, porque además si ella se va con los más chicos, que yo creo que no... Además hablaron de la serie ‘En el Barro’ y Eugenia. Eso no tiene nada que ver, porque ella es protagonista de la segunda temporada, que va para el verano, en la primera ella aparece sólo en el último capítulo. Ellos ya tienen la casa en el Bósforo pero el tema son los niños y los padres porque Turquía no es acá a la vuelta”, indicó Laura Ubfal.