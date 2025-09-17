Cómo limpiar el brócoli para eliminar insectos sin dañar sus nutrientes

Aunque parezca limpio, el brócoli puede esconder insectos entre sus flores. Cómo limpiarlo correctamente sin perder sus beneficios.

El truco casero para limpiar el brócoli y eliminar insectos sin dañar sus nutrientes.

El brócoli es uno de los vegetales más nutritivos y versátiles, pero también uno de los que más insectos puede esconder entre sus flores. Aunque a simple vista parezca limpio, sus ramificaciones compactas pueden alojar pequeños visitantes que no vemos hasta que ya está en el plato.

Por eso, antes de cocinarlo, es fundamental saber cómo limpiar la verdura correctamente. No solo para eliminar insectos, sino también para conservar sus propiedades intactas. Comer saludable puede ser más fácil de lo que imaginabas.

El brócoli tiene diversos beneficios para la salud Foto: Shutterstock Sumergir el brócoli en agua con sal y vinagre: el método más efectivo para dejarlo impecable. Foto: Shutterstock

Paso a paso para limpiar el brócoli y quitar insectos La forma más efectiva y natural de hacerlo es con agua, sal y vinagre. Primero, cortá el brócoli en ramitos pequeños y sumergilos en un bowl con agua fría. Agregá una cucharada de sal y otra de vinagre blanco. Dejá reposar entre 10 y 15 minutos. Este proceso ayuda a desprender insectos, restos de tierra y posibles larvas escondidas en las flores.

Luego, enjuagá bien bajo el chorro de agua y revisá cada ramito. Si querés asegurarte aún más, podés repetir el remojo solo con agua y unas gotas de limón. Así, el brócoli queda limpio, fresco y listo para cocinar sin sorpresas.