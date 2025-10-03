Cómo fue el rating de la telenovela "La influencer"
Canal Caracol apuesta todo para ganar la batalla por el rating con "La influencer", una tira colombiana creada por Héctor Rodríguez Cuéllar.
La pelea por el rating continúa y Canal Caracol apuesta a La influencer para ganarla. Es una telenovela colombiana creada por Héctor Rodríguez Cuéllar. Está protagonizada por Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza, con las participaciones antagónicas de Luna Baxter, Edwin Maya, Andrea Guzmán, Fiona Horsey, Viviana Pulido Santos, Marcela Agudelo y Leonardo Acosta.
La serie sigue a Maritza, una aspirante a influencer con trastorno del habla. Decide hacer un video viral para darse a conocer y ayudar a su padre, quien tiene dificultades económicas. Germen, su novio, le sugiere hacer una acrobacia extrema, a lo que ella accede. Sin embargo, la traiciona durante la transmisión y todo sale mal. El incidente mancha la reputación de Maritza y, a partir de entonces, debe esforzarse por restaurar su imagen mientras lidia con las repercusiones y sus detractores en internet.
Para hacerle frente, Canal RCN apuesta en ese horario a MasterChef Celebrity. Es un programa de competencia culinaria entre famosos. Es el tercer formato de la serie MasterChef que se realiza en Colombia. La conducción del ciclo está a cargo de Claudia Bahamón.
Cómo fue la pelea por el rating
Según Kantar IBOPE Media, el miércoles 1 de octubre, Canal Caracol lideró la contienda. La influencer obtuvo 6.4 puntos de rating y 37.5% de share. MasterChef Celebrity, en Canal RCN, llegó a 5 puntos de rating y 22.8% de share.