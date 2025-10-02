Rating: qué ocurrió con los números de Yo soy

La pelea por el rating no cesa. Aquí te contamos cómo le fue a Latina Televisión con Yo soy, el programa que se centra en la imitación de cantantes famosos.

Latina Televisión apuesta a Yo soy para ganar la contienda por el rating. Es un programa de televisión peruano que se centra en la imitación de cantantes famosos. Participantes de todo el país demuestran su talento interpretando canciones y caracterizándose como sus artistas favoritos. No solo se evalúa la voz, sino también la presencia escénica y el parecido físico.

El show ha ganado gran popularidad por su formato entretenido y la calidad de sus imitadores. Muchos participantes se han vuelto conocidos a nivel nacional gracias a sus presentaciones destacadas. Además, el show ha servido como plataforma para impulsar carreras artísticas.

A lo largo de sus temporadas, Yo Soy ha presentado una variedad de ediciones, incluyendo versiones con participantes internacionales y especiales de campeones. La competencia suele desarrollarse en varias etapas, desde las audiciones hasta la gran final en vivo. Cada gala es acompañada de escenografías y vestuarios que recrean el estilo original de los artistas homenajeados.

A lo largo de sus ediciones fue presentado por Adolfo Aguilar, Karen Schwarz, Christian Rivero, Jesús Alzamora, Jazmín Pinedo, Mathías Brivio y Nicolás Galindo, cuyo panel de los mismos ha experimentado cambios a lo largo de las temporadas.