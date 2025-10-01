El programa de Las Estrellas que arrasa con el rating

La Rosa de Guadalupe es uno de los caballitos de batalla de Las Estrellas. ¿Cómo fue su rating a comienzos de esta semana?

Las Estrellas cuenta con su caballito de batalla para la contienda por el rating: La Rosa de Guadalupe. Es la serie mexicana producida por Televisa desde 2008. Creada por Carlos Mercado Orduña, el programa presenta historias que abordan temas sociales, familiares, morales y religiosos, muchas veces inspirados en situaciones reales.

Cada episodio gira en torno a un personaje o familia en crisis, que tras enfrentar dificultades encuentra una solución o redención gracias a la fe y la intervención simbólica de la Virgen de Guadalupe. Uno de los elementos más distintivos del programa es la aparición de una rosa blanca, que simboliza la presencia de la Virgen cuando alguien le pide ayuda con verdadera fe.

Si bien muchos de los capítulos terminan con un mensaje positivo, no todos los finales son felices. Hay varios que invitan a la reflexión o dejan una lección sobre las consecuencias de las malas decisiones.

La tira es muy popular en México y otros países de habla hispana. Aunque, también se la ha criticado por la forma de abordar temas: algo melodramático y por momentos inverosímil con ciertos aspectos. A pesar de ello, logra mantenerse vigente.