Cómo cuidar tu limonero en verano con un ingrediente que ya tenés en casa

Las plagas de verano pueden afectar el limonero, pero este truco casero lo protege sin químicos ni gastos.

En épocas de calor, los amantes de la jardinería enfrentan un enemigo recurrente en el limonero: las plagas. Hormigas, mosca blanca, mosca de la fruta, minador de la hoja, pulgones, cochinillas y distintos tipos de hongos pueden afectar la salud de la planta y poner en riesgo la producción de frutos.

Ante este escenario, cada vez más personas optan por soluciones caseras, accesibles y efectivas. Entre los ingredientes más comunes que tenemos en la alacena, hay uno que se volvió protagonista: el vinagre blanco.

Descubre que abono aplicar para que tu limonero de frutos Foto: Shutterstock Un truco casero que fortalece el limonero y lo ayuda a resistir las plagas más comunes del verano. Foto: Shutterstock

¿Por qué usar vinagre en el limonero? Este truco casero se volvió popular por su efectividad, bajo costo y facilidad de aplicación. Si se usa correctamente, el vinagre puede convertirse en un aliado silencioso para mantener el limonero sano y fuerte:

Actúa como repelente natural contra hormigas, pulgones y cochinillas

Ayuda a equilibrar el pH del suelo, favoreciendo la absorción de nutrientes

Previene hongos y bacterias que proliferan en climas cálidos

Mejora la vitalidad general de la planta sin necesidad de químicos