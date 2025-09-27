Jardín: esta es la forma correcta de regar el limonero en primavera

En primavera, el limonero necesita cuidados especiales en el jardín. Regarlo de forma correcta puede mejorar su crecimiento, floración y calidad de frutos.

La primavera trae consigo temperaturas más cálidas y nuevos brotes en el jardín. Es el momento en que las plantas, como el limonero, necesitan más agua para crecer sanas y fuertes. Regar de forma correcta no solo acompaña ese proceso: puede marcar la diferencia en su desarrollo, floración y calidad de frutos.

A la hora de regar el limonero, hay errores comunes que pueden afectar su desarrollo. El más frecuente es hacerlo todos los días sin revisar si el suelo realmente necesita agua. También es habitual mojar las hojas en exceso o usar agua demasiado fría, lo que puede generar estrés en la planta. Para evitar estos problemas, es clave seguir algunas recomendaciones simples que aseguran un riego efectivo y saludable.

¿Cómo regarlo bien? Frecuencia: regá el limonero 2 a 3 veces por semana, dependiendo del clima y la humedad del suelo.

Hora ideal: hacelo temprano por la mañana o al atardecer, para evitar la evaporación rápida.

Cantidad: asegurate de que el agua llegue a las raíces, pero sin encharcar. Un riego profundo es mejor que varios superficiales.

Tipo de suelo: si es arenoso, necesitará más agua; si es arcilloso, menos.

Maceta o tierra: los limoneros en maceta requieren riegos más frecuentes que los plantados en suelo directo.

