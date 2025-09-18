Artistas que la rompieron y fueron ignorados por los Latin Grammy 2025

La música latina vibra y muchos artistas trabajan sin descanso mientras la Academia del Latin Grammy deja fuera a nombres que mueven multitudes. Cada año las nominaciones despiertan debate, y 2025 no fue la excepción. Entre los olvidados hay figuras que llenan escenarios, rompen récords en plataformas y renuevan el sonido urbano y pop.

Algunos de los artistas olvidados Danny Ocean, conocido por su estilo fresco y su capacidad para conectar con diferentes públicos, mantiene un ritmo de éxitos continuos. Sus canciones superan millones de reproducciones y sus conciertos agotan entradas, pero su nombre no figura entre los principales apartados del Latin Grammy de este año, una ausencia que muchos seguidores consideran difícil de explicar.

Cazzu, referente indiscutible del trap argentino, tampoco recibió la atención esperada. Su último trabajo mezcla ritmos innovadores y letras que capturan una generación entera. Su influencia en la escena es innegable, no solo como intérprete sino como creadora de tendencias que han inspirado a nuevos músicos en todo el continente.

