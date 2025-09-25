Presenta:

Anteojos como nuevos: cómo limpiar los vidrios sin rayarlos y en solo segundos

Cómo limpiar los anteojos sin dañarlos: el método más práctico para dejar los vidrios impecables en segundos.

El truco casero que evita rayas y grasa en los lentes, sin gastar en productos especiales. Foto: Shutterstock

Limpiar los anteojos correctamente puede marcar la diferencia entre ver con claridad o lidiar con rayas, grasa y polvo que se acumulan día a día. Aunque parezca simple, muchos cometen errores que terminan dañando los vidrios o reduciendo la vida útil de los lentes.

La mezcla que no raya los anteojos

La mezcla casera más efectiva para limpiar los anteojos incluye solo dos elementos: agua tibia y jabón neutro. No hace falta gastar en productos especiales ni usar químicos agresivos. Basta con enjuagar los lentes bajo el grifo, aplicar una gota de jabón con los dedos y frotar suavemente ambos lados. Luego, se enjuagan bien y se secan con un paño de microfibra limpio. Este paso es clave: evitar papel, servilletas o la ropa, ya que pueden rayar la superficie.

Qué no hacer al limpiar tus anteojos

  • No uses alcohol, limpiavidrios ni toallitas húmedas comunes.

  • Evitá productos abrasivos que dañan el tratamiento antirreflejo o anti-rayas.

  • No los limpies en seco ni con la ropa: pueden rayarse.

  • No los apoyes boca abajo sobre superficies duras.

Para mantenerlos limpios por más tiempo, lo ideal es guardarlos en su estuche cuando no se usan, evitar dejarlos expuestos al calor o en lugares sucios, y hacer una limpieza rápida cada noche. Este hábito ayuda a conservarlos como nuevos y evita que la suciedad se acumule.

Este método funciona tanto para anteojos recetados como para lentes de sol. Es económico, rápido y no requiere productos especiales. Ideal para quienes buscan claridad sin complicaciones.

