Anteojos como nuevos: cómo limpiar los vidrios sin rayarlos y en solo segundos

Limpiar los anteojos correctamente puede marcar la diferencia entre ver con claridad o lidiar con rayas, grasa y polvo que se acumulan día a día. Aunque parezca simple, muchos cometen errores que terminan dañando los vidrios o reduciendo la vida útil de los lentes.

La mezcla casera más efectiva para limpiar los anteojos incluye solo dos elementos: agua tibia y jabón neutro. No hace falta gastar en productos especiales ni usar químicos agresivos. Basta con enjuagar los lentes bajo el grifo, aplicar una gota de jabón con los dedos y frotar suavemente ambos lados. Luego, se enjuagan bien y se secan con un paño de microfibra limpio. Este paso es clave: evitar papel, servilletas o la ropa, ya que pueden rayar la superficie.

Muchos cometen errores al limpiar los anteojos: qué evitar para no arruinar los vidrios. Foto: Shutterstock

No los limpies en seco ni con la ropa: pueden rayarse.

Agua tibia, jabón neutro y microfibra: la fórmula más segura para mantener los lentes como nuevos. Foto: Archivo

Para mantenerlos limpios por más tiempo, lo ideal es guardarlos en su estuche cuando no se usan, evitar dejarlos expuestos al calor o en lugares sucios, y hacer una limpieza rápida cada noche. Este hábito ayuda a conservarlos como nuevos y evita que la suciedad se acumule.

Este método funciona tanto para anteojos recetados como para lentes de sol. Es económico, rápido y no requiere productos especiales. Ideal para quienes buscan claridad sin complicaciones.