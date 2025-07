Ángela Torres desató la polémica en Luzu y Javier Milei no la dejó pasar

Ángela Torres volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por su música ni por su separación. La joven artista participó del programa Nadie Dice Nada en el canal de streaming Luzu TV, donde sorprendió al relatar que, durante un viaje a Japón , robó "algunas cositas".

Según explicó Ángela, esta actitud venía desde la secundaria , cuando solía tomar pequeños objetos sin permiso. “En Japón son todos tan correctos que nadie se imagina que alguien puede robar. Entonces, vos decís: ‘yo soy argentina, tengo que rendir honor’”, expresó en tono de broma. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por todos y generaron incomodidad en los conductores y una ola de comentarios en redes.

Ángela Torres tenía una relación cercana con la China Suárez Foto: Archivo La ex de RusherKing estuvo de vacaciones en Japón. Foto: Archivo

La respuesta de Javier Milei

El momento se viralizó rápidamente y no tardó en llegar a oídos del presidente Javier Milei, quien respondió desde su cuenta de X (ex Twitter). Compartiendo el clip del programa, lanzó una frase filosa: “El virus kuka no falla”, haciendo alusión a la supuesta ideología política de la artista, quien es cercana a Ofelia Fernández.