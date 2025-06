Revelaron que una famosa pareja de cantantes le puso punto final a su relación: "Reiteradas peleas"

"La separación es muy reciente. A los dos los conocemos. Los dos son del medio, famosos. No llegaron a tener hijos, ninguno de los dos tiene", detalló De Brito.

"Hace una semana se terminó todo. No hay terceros, porque lo chequeamos con ellos. Todavía no salió el comunicado. Fue decisión de los dos separarse. El motivo: reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en varias cosas. En enero de este año ya se habían separado y lo habíamos contado acá, volvieron, pero ahora se terminó".