Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón logran ver la palabra SODA en la imagen

Alguien lo mandó en un grupo de WhatsApp, como otro acertijo visual que circula a diario. Era una imagen sencilla: una grilla con la misma palabra repetida por todos lados. “Encontrá la palabra distinta”, decía el mensaje. La mayoría se lanzó al desafío sin pensar demasiado, creyendo que sería una de esas pruebas rápidas que se resuelven en segundos.

Pero no. Muchos quedaron atrapados más tiempo del que imaginaban. La palabra que se repetía era “SOGA”. Una y otra vez. Pero, en algún punto de esa cuadrícula, había una intrusa: “SODA”. Solo una letra cambiaba. Sin embargo, encontrarla no era tan fácil como parecía. Personas que suelen resolver crucigramas o juegos de lógica en un suspiro, se quedaban mirando la imagen durante minutos. Algunos, frustrados, cerraban el celular y volvían a intentarlo más tarde. ¿Qué estaba pasando?

Lo que parecía un problema de vista, en realidad era un fenómeno mental. Cuando el cerebro recibe estímulos repetidos –como ver cien veces la misma palabra– tiende a desconectarse. Entra en modo automático. Eso tiene nombre: habituación. Es una especie de mecanismo de ahorro. Como si la mente dijera: “Ya lo entendí, no necesito seguir mirando”.

Y así, incluso cuando la palabra distinta está justo ahí, la dejamos pasar. El ojo la ve, pero el cerebro la ignora. Nos enfocamos tanto en lo que se repite que lo único diferente se vuelve invisible. Aunque sepamos que hay algo raro en la imagen, no logramos identificarlo. El patrón nos domina. Es como si lo novedoso quedara oculto entre lo familiar .

Lo más curioso es que muchas personas encontraron la solución sin esfuerzo… pero solo después de alejarse un rato. Bastó con dejar el teléfono, hacer otra cosa, y volver más tarde. Y ahí, como si fuera evidente desde el principio, la palabra “SODA” aparecía. No fue que la vista mejoró: fue el cerebro el que se reinició.

También hubo quienes aplicaron otra estrategia: en lugar de mirar todo de golpe, dividieron la imagen en partes y fueron línea por línea. Con más paciencia, claro. Pero también con más precisión. Al fraccionar el todo, la atención se enfoca. El cerebro deja de asumir y empieza a observar de verdad.

Estos trucos no solo funcionan con acertijos visuales. Sirven para todo. Cuando algo nos frustra, cuando sentimos que no encontramos una solución, a veces lo mejor no es seguir insistiendo. Es parar. Tomar distancia. Mirar otra vez, con otros ojos. Porque muchas veces, el problema no es que falte información, sino que dejamos de verla.

Lo que este juego dice sobre la vida cotidiana

Lo más interesante de este tipo de juegos es lo que dejan entre líneas. No son solo un pasatiempo. Son metáforas. En el día a día también estamos rodeados de repeticiones: rutinas, personas, paisajes. Y en ese paisaje conocido, lo que cambia, lo que se sale del molde, muchas veces nos pasa desapercibido.

3-MDZ-acertijos-agosto-SODA-solucion

Quizás, como en el reto visual, lo distinto está justo en frente. Pero no lo vemos porque estamos demasiado acostumbrados. O porque nuestra atención está puesta en otra parte. El secreto, entonces, no está en mirar más fuerte, sino en aprender a mirar distinto.

La palabra “SODA” estuvo siempre ahí. Entre cientos de “SOGA”, sola, tranquila, esperando que alguien la notara. No cambió de lugar, no se disfrazó. Simplemente se mantuvo diferente. Y aun así, pasó desapercibida para la mayoría. Hasta que alguien se detuvo, respiró, y la volvió a mirar.