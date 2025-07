Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón logran ver la palabra diferente

De manera inconsciente, el sistema nervioso asumió que no había variación. Por eso, aunque la variante existiera, el ojo humano pasaba por encima. No era un fallo de la vista, sino un atajo cerebral. Este mecanismo resulta útil para no sobresaturar la percepción, pero puede llevar a que detalles importantes pasen inadvertidos. La mente prioriza lo novedoso y desecha lo estático, por eso nuestra atención busca estímulos distintos que destaquen.