Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón logran ver el trébol diferente en la imagen

No era por competir: era por encontrar la diferencia en el acertijo visual

Lo que se proponía era simple: encontrar el trébol que no era igual a los demás. No había reloj, ni puntuación, ni aplausos. Tampoco una recompensa. Era solo una pregunta, hecha en silencio: “¿Podés verlo?”. Y esa pregunta, chiquita y tranquila, se volvió enorme. Porque en lugar de pasarla por alto como a tantas otras, miles la aceptaron. No para ganar. No para mostrarse. Solo por el gusto de pausar un rato.