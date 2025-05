Por qué Florinda Meza podría demandar a la biopic de Roberto Gómez Bolaños

Muy pronto saldrá Sin querer queriendo, la serie creada por Roberto Gómez Fernández, hijo del popular actor, dramaturgo y productor mexicano Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en 2014. Cada uno de los artistas fue elegido minuciosamente para emular las características del elenco de El Chavo del 8, producción que marcó un antes y un después en la década del '70 y que hoy ocupa un lugar importante en el corazón de varias generaciones.

“Vamos a contar historias de personas comunes, con virtudes, con sueños y añoranzas. Una niña que va a andar por ahí con un niño bien latoso, pero el corazón de la vecindad será la ternura de un niño huérfano y desprotegido. Y el globero más malhumorado del mundo: Don Ramón”, dice Chespirito, interpretado por Pablo Cruz Guerrero.

Pablo Cruz Guerrero es Chespirito; Bárbara López es Florinda Meza; Paola Montes de Oca es María Antonieta de las Nieves; Juan Lecanda es Carlos Villagrán; Eugenio Bartilotti es Édgar Vivar; Miguel Islas es Ramón Valdés, Arturo Barba es Rubén Aguirre y Andrea Noli es Angelines Fernández.

Guillermo Pous, abogado de Florinda Meza, explicó que la serie podrá estrenarse porque ella no presentó ninguna demanda. Sin embargo, esto no significa que no puede hacerlo a futuro. De hecho, el letrado argumentó que ella está esperando el estreno para decidir si si tomará o no acciones legales.

Florinda Meza en El Chavo del 8

“Aun cuando la presenten como la gran dama que es, no tienen derecho a explotar biográficamente sus derechos. La propiedad del personaje de Doña Florinda, como tal, le corresponde a Roberto Gómez Fernández. Pero esta serie trata sobre la vida de Don Roberto, no sobre los personajes”, manifestó el abogado.