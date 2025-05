Netflix: una película de intriga y crimen que atrapa desde el primer minuto

En la oferta de Netflix hay una película que comenzó como una rareza y terminó generando controversia. Mrs Serial Killer no promete lo que entrega, y tal vez por eso sorprende. Lo que parece ser un drama oscuro se transforma en un laberinto de engaños y dobles intenciones.

Desde los primeros minutos, el ambiente deja claro que no habrá descanso. La historia trata de una mujer dispuesta a hacer lo impensado por su esposo. Acusado de crímenes atroces, él jura ser inocente, y ella decide actuar por su cuenta para probarlo. Pero sus métodos no siguen ningún manual.

Es incómoda.

La actriz principal se apropia del personaje con una intensidad que desconcierta. Sus gestos y silencios dicen tanto como los diálogos. No hay escena en la que pase desapercibida, y esa presencia constante logra sostener incluso los momentos donde la historia parece frenar su impulso.

El director juega con la estética y el ritmo de una forma inusual. Hay escenas que bordean lo teatral y otras que se hunden en la tensión más cruda. Esa oscilación mantiene al espectador fuera de balance, sin saber qué tono dominará la siguiente secuencia. Esa incomodidad termina siendo parte del efecto buscado.

El suspenso no descansa, pero no viene solo. Hay capas de humor negro que se filtran cuando menos se esperan. Esos momentos no alivian, sino que incomodan de otra manera. De pronto, una escena absurda da paso a otra de violencia contenida, y la transición no siempre es suave.

