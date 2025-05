IA revela cuáles son los impactantes episodios de Black Mirror que nadie se puede perder

Black Mirror es una serie de Netflix que presenta historias sobre la sobreexposición a la tecnología y a la inteligencia artificial. Gemini, la IA de Google, analizó todos los capítulos y demostró que hay cuatro capítulos que todos deberían ver. Por suerte cada episodio tiene una historia única y no está conectada con otro, por lo que puedes ver el que escojas sin problemas.

Esto fue lo que dijo la IA

The Entire History of You es el tercer episodio de la primera temporada. La inteligencia artificial lo describió como una exploración dolorosa y realista de los celos y las obsesiones en una sociedad donde pueden grabar y revivir todos los recuerdos. Aquí se plantean preguntas sobre cómo la IA podría interactuar con nuestra memoria y nuestras relaciones.

No te peirdas el tráiler de la última temporada

Be right back es el otro episodio elegido. “Un episodio emotivo y escalofriante sobre el duelo y la tecnología que permite recrear digitalmente a los seres queridos fallecidos”, explicó la inteligencia artificial. En este capítulo de Black Mirror se presentan preguntas como ¿hasta qué punto la recreación basada en datos puede capturar la esencia de una persona?.

The Waldo Moment es el tercer episodio de la segunda temporada. En este pisodio se presenta una sátira política inquietante sobre la superficialidad de la política moderna y el auge de figuras populistas y polarizadoras. También se trata sobre el peligro de la desinformación y la manipulación de datos.

Miley Cyrus protagoniza el quinto episodio de la tercera temporada. Foto: Archivo.

Y por último se encuentra Hated in the Nation, el sexto episodio de la temporada 3. El capítulo presenta un enjambre de abejas robóticas que asesinan personas que han sufrido odio en las redes sociales. La historia trata de mostrar la deshumanización y odio que se genera a través de redes sociales.