Netflix: una película muy esperada con Charlize Theron

Una mujer dispuesta a llegar hasta el final. Esa es la primera imagen que deja Apex, la película de Netflix que no se guarda nada. Charlize Theron se pone al frente de esta historia que mezcla la furia de la naturaleza con la amenaza humana.

Charlize Theron

Charlize Theron interpreta a una mujer que ha buscado siempre vivir al límite. Lejos del ruido de la ciudad, encuentra en esta travesía por el río una forma de redención. Pero muy pronto descubre que lo que parece una aventura se convierte en una lucha por sobrevivir.

Según la sinopsis oficial, “cuando una adicta a la adrenalina se propone conquistar un río amenazante, descubre que la naturaleza no es lo único que busca sangre”.El director, Baltasar Kormákur, sabe cómo manejar el suspenso. Lo demostró en Everest y lo repite en Apex. Cada plano parece medir el riesgo y la soledad. No hay discursos ni tiempos muertos. Hay barro, agua helada y decisiones que se toman en segundos.

La acompaña Taron Egerton.

Junto a Charlize Theron aparece Taron Egerton, que interpreta a un guía con un pasado borroso. No hay confianza, solo pactos de ocasión. La película se construye en torno a esa relación tensa, donde la cooperación es frágil. A cada paso, uno duda del otro.

El guion de Jeremy Robbins, conocido por The Purge, trabaja con silencios y miradas. No hay espacio para largos diálogos. La acción habla. La selva es otro personaje. Aún no hay fecha de estreno. Atentos a las actualizaciones de Netflix.