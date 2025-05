El Chavo del 8: por qué murió el Profesor Jirafales, según su hijo

Ya pasaron muchos años del estreno de El Chavo del 8 , el programa cómico mexicano que se instaló en el hogar de varias generaciones. Si bien muchos de sus actores hoy ya no están presentes en este plano, siguen presentes en los corazones de millones de personas.

Uno de sus siete hijos, Arturo Aguirre, apareció en un video en redes sociales y reveló detalles sobre por qué y cómo murió su progenitor. "Mi papá es un mal ejemplo para todos los niños en cuestión de alimentación, comió lo que se le dio la gana. Comió muy mal, era muy dulcero. Junto a Chespirito había momentos en los que no pedían comida normal, pedían la carta de postres y pedían todos los postres, y eso comían, hasta que se hizo diabético", señaló.

"Sabía de carnes y tomaba vino tinto. Afortunadamente, no tuvo problemas de alcoholismo ni nada por el estilo, pero sí le gustaba, de vez en cuando, un tequilita o un vinito tinto”, añadió.

Rubén Aguirre también fumaba mucho y su hijo remarcó otro factor que afectó su salud: "Le tocó un mal doctor en Argentina que le dio cortisona cuando no tenía que darle, o por lo menos no en esas cantidades. Se hinchó como un globo, ya parecía Édgar Vivar. Fue la cortisona; esa gordura no era normal en una persona sana. Se le complicaron muchas cosas".

"Vivió lo que quiso, comió lo que quiso, y además murió bien, sin dolores, sin sufrimientos mayores. De repente, nomás se fue, igual que mamá", enfatizó.