Jorge Rial se portó muy mal con Adrián Pallares: el motivo

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron invitados a Infama y hablaron de todo. Al aire, tuvieron que decir lo que pensaban de distintas figuras al mostrarles distintas fotografías y la producción quiso saber qué pensaban de Jorge Rial, antiguo conductor de Intrusos, el ciclo que tienen a cargo.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

“Creo que él es el número uno de este género, es un showman que no tiene igual, conmigo fue muy generoso ¡Me dio el programa! Pero después, en una determinada ocasión en particular, se portó muy mal con Pallares ¡Muy mal! Y eso a mí me genera una controversia interna, porque lo respeto, le agradezco, pero lo que hizo con Adrián fue feo”, señaló Rodrigo Lussich.

Sucedió que, en 2022, cuando Lussich y Pallares estaban al frente de Socios del Espectáculo en eltrece, cubrieron el divorcio de Rial y Romina Pereiro. Para el famoso conductor fue una "traición" y desde su programa radial “amenazó” con sacar a la luz un amor clandestino de Pallares, quien está casado y tiene hijos.

Jorge Rial, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

En ese entonces, y tras la advertencia, Adrián hizo un descargo. “Quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia, a mis hijas, Mía, Sol y Emma. Ayer hemos tenido un día complicado, movido, pero bueno…estamos todos bien, yo las amo y ellas lo saben”.