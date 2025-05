En Netflix: drama y mucha acción con el actor de Game of Thrones

Joe Denton sale de prisión tras seis años, pero la libertad no llega con la puerta abierta. Su regreso a la ciudad natal se convierte en una sombra extendida sobre quienes lo recuerdan. Ya no es policía, ni tampoco simplemente un criminal. Esta historia de Netflix se estrenó en 2017 y vale la pena ver.

En el pueblo lo esperan miradas cruzadas, silencios prolongados y heridas que nunca cerraron. Su búsqueda de redención choca con el juicio de los demás y con un pasado que no deja espacio para los nuevos comienzos. Joe lo sabe, pero sigue adelante. Desde la primera escena, la película te dejará sin palabras con un diálogo que mezcla ironía y resignación. Joe responde a la oferta del capellán con un seco “Estoy bien”.

Esta peli se las trae.

Delitos menores, dirigida por E.L. Katz, es una historia cruda. La trama avanza entre decisiones equivocadas, vínculos rotos y consecuencias sin atenuantes. No hay adornos. Cada escena construye una atmósfera cargada sin recurrir al espectáculo fácil.

Nikolaj Coster-Waldau, el actor de Game of Thrones, encarna a Joe con un temple que sostiene toda la película. No necesita exageraciones ni discursos largos. Su rostro, su forma de caminar, su silencio frente al padre, dicen más que cualquier confesión escrita. Todo en él está contenido y al mismo tiempo expuesto.

El conflicto no está solo en la ley, sino también en la sangre. La relación con su padre revela que el mal no siempre llega de afuera. Joe no es víctima de un entorno, sino de sus propios impulsos. La película no lo justifica, lo desnuda.

