¡Irresistible! receta paso a paso de torta Oreo para deslumbrar

Esta receta de torta Oreo es perfecta para quienes buscan un postre delicioso, elegante y muy fácil de hacer. Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, podés preparar una torta cremosa que encanta a grandes y chicos por igual.

La torta Oreo se ha convertido en uno de los postres favoritos de muchas personas, no solo por su sabor inconfundible, sino también por su simplicidad. Es una opción excelente para quienes no tienen experiencia en la repostería o no cuentan con horno en casa. Lo mejor es que no necesita técnicas complicadas ni utensilios especiales: solo una batidora, un molde desmontable y algo de paciencia para el frío.

Las galletitas Oreo, con su mezcla de chocolate intenso y crema dulce, son las protagonistas de esta preparación. Actúan como base crocante y como parte del relleno, lo que le da a la torta un equilibrio perfecto entre textura y sabor. Además, esta torta es muy versátil: se puede preparar con queso crema, crema de leche (nata), gelatina sin sabor o incluso con helado si buscás una versión aún más veraniega.

Ideal para cumpleaños, reuniones familiares o como cierre de una cena especial, esta torta no falla. Se puede preparar el día anterior y decorar con más Oreos enteras, troceadas o incluso con un poco de chocolate rallado o ganache. ¡Vamos a la receta!

La torta Oreo es una de las recetas sin cocción más populares en búsquedas online. Fuente: Shutterstock

Ingredientes

30 galletitas Oreo (aproximadamente 2 paquetes), 80 g de manteca derretida, 400 g de queso crema, 300 ml de crema de leche para batir (también conocida como nata), 100 g de azúcar glass, 10 g de gelatina sin sabor (1 sobre), 5 cucharadas de agua fría, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 6 galletitas Oreo extras para el relleno, galletitas adicionales para decorar (opcional), virutas de chocolate o chips de chocolate (opcional).

Procedimiento

Tritura 20 galletitas Oreo (con relleno incluido) en una procesadora o colocándolas dentro de una bolsa resistente y aplastándolas con un rodillo hasta obtener un polvo fino. Mezcla ese polvo con la manteca derretida hasta formar una masa húmeda. Coloca esta mezcla en la base de un molde desmontable (de 22 o 24 cm) y presiona bien con una cuchara para que quede compacta. Lleva al freezer o heladera durante 15 a 20 minutos para que se endurezca. En un recipiente pequeño, disuelve el sobre de gelatina sin sabor en las 5 cucharadas de agua fría. Deja reposar 5 minutos hasta que se hidrate y se forme una especie de gel. Luego, calienta unos segundos en el microondas o a baño María hasta que se vuelva líquida. Reserva para usar más adelante. En un bol grande, bate la crema de leche bien fría con el azúcar glass hasta que tome punto chantilly (textura firme pero no excesivamente dura). Reserva en la heladera. En otro bol, bate el queso crema junto con la esencia de vainilla hasta que quede cremoso y sin grumos. Incorpora la gelatina ya disuelta y mezcla bien para integrarla. Luego, con movimientos envolventes, añade la crema batida. Finalmente, trocea las 6 Oreos adicionales en pedazos grandes y sumalas a la mezcla para que haya pedacitos de galleta dentro del relleno. Retira la base del molde de la heladera o freezer. Verté la mezcla del relleno sobre la base de galletitas y emparejá la superficie con una espátula. Golpeá suavemente el molde sobre la mesa para eliminar burbujas de aire. Lleva la torta a la heladera por al menos 4 horas, idealmente toda la noche, para que tome firmeza.

No requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales, por eso es perfecta para quienes se inician en la cocina. Fuente: Shutterstock



Una vez que la torta esté bien firme, desmoldala con cuidado y decora al gusto. Puedes colocar galletitas Oreo enteras en la superficie, galletas trituradas en los bordes o espolvorea con virutas de chocolate. También puedes agregar un poco de crema batida extra si quieres un toque más decorativo.

Para un sabor más intenso, puedes reemplazar parte del queso crema por dulce de leche o añadir una capa fina de ganache de chocolate sobre el relleno antes de decorar. Si quieres hacer una versión helada, reemplaza la crema por helado de vainilla y lleva al freezer en lugar de la heladera. ¡Y a disfrutar!